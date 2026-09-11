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Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0

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Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото 1
Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото 2
Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
цинковый сплав
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото 1
  • Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото 2
  • Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499342
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
кольцо-держатель
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
цинковый сплав
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0

Netac U275 обладает интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи. Представленная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава, что обеспечивает повышенную износостойкость. Объем данного накопителя 8 Гб. Особенность данной модели в наличии специального кольца, которое позволяет прикрепить накопитель, например, к вашим ключам.

Отзывы о товаре Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
кольцо-держатель
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
цинковый сплав
Объем памяти, Гб
8
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Netac U275 обладает интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи. Представленная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава, что обеспечивает повышенную износостойкость. Объем данного накопителя 8 Гб. Особенность данной модели в наличии специального кольца, которое позволяет прикрепить накопитель, например, к вашим ключам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U275 8Gb (NT03U275N-008G-20SL) USB2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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