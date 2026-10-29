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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46)

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Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46) - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
50
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46) - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46)

Флешка работает с интерфейсом USB 3.1. Флеш-накопитель на 32 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.1. Флеш-накопитель на 32 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 32Gb (SDCZ74-032G-G46) - данный товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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