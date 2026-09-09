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Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver

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Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&amp;C Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216972
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
5

Описание товара Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver

Флэш-накопитель JetFlash 890 USB 3.1 OTG оснащен двумя разъемами: симметричным коннектором нового поколения USB Type-C и обычным USB 3.1 (Gen 1)*. Устройство предназначено для копирования фотографий, аудио- и видеофайлов между современными компьютерами, имеющими порты USB Type-C, такими как MacBook, ПК, ноутбуки и настольные компьютеры Mac. Более того, бесплатное приложение Transcend Elite, которое доступно для загрузки на сайте компании, позволяет просматривать содержимое накопителя, а также осуществлять резервное копирование наиболее ценной информации, которая хранится в MacBook, смартфоне или планшете.

Отзывы о товаре Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флэш-накопитель JetFlash 890 USB 3.1 OTG оснащен двумя разъемами: симметричным коннектором нового поколения USB Type-C и обычным USB 3.1 (Gen 1)*. Устройство предназначено для копирования фотографий, аудио- и видеофайлов между современными компьютерами, имеющими порты USB Type-C, такими как MacBook, ПК, ноутбуки и настольные компьютеры Mac. Более того, бесплатное приложение Transcend Elite, которое доступно для загрузки на сайте компании, позволяет просматривать содержимое накопителя, а также осуществлять резервное копирование наиболее ценной информации, которая хранится в MacBook, смартфоне или планшете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка JETFLASH 32GB 890 OTG Type A&C Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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