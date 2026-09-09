Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194123
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный
USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитФлешка Netac U336 32Gb (NT03U336S-032G-30BK) USB 3.0
-
В наличииЦена 850 руб. 920 руб.213 руб. в СплитФлешка Netac U116 64Gb (NT03U116N-064G-30WH) USB 3.0
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитФлешка Netac U182 64Gb USB 3.0 (NT03U182N-064G-30RE)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитФлешка Netac UM2 64Gb (NT03UM2N-064G-32RE), USB3.0
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 64GB USB3.2 (NT03U182N-064G-32BL)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитФлешка Netac U352 64GB USB3.2 (NT03U352N-064G-32PN)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитФлешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зел...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитФлешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитФлешка Netac U185 64Gb <NT03U185N-064G-30WH>, USB3.0, с колпачко...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитФлешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитФлеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитФлешка Netac UM1 64Gb <NT03UM1N-064G-32PN>, USB3.2
USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный