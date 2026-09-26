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Флешка SmartBuy 16Gb Quartz violet USB 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy 16Gb Quartz violet USB 2.0

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Флешка SmartBuy 16Gb Quartz violet USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
460 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326774
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy 16Gb Quartz violet USB 2.0

USB-флешка SMARTBUY Quartz Series 16Gb, Violet (SB16GBQZ-V) оптимально подходит, чтобы на высокой скорости обмениваться данными с компьютером. Модель легко подсоединяется к автомагнитоле и позволяет прослушивать любимые музыкальные композиции, смотреть видео в дороге. Объема накопителя достаточно, чтобы эффективно хранить большое количество файлов, в том числе несколько фильмов в формате HD. Конструкция отличается прочностью, износоустойчивостью и длительным сроком службы. Материал выдерживает многолетнюю эксплуатацию без потери первоначальных потребительских свойств. Колпачок герметично стыкуется с корпусом и защищает коннектор от проникновения влаги, пыли и других мелких частиц.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 16Gb Quartz violet USB 2.0




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB-флешка SMARTBUY Quartz Series 16Gb, Violet (SB16GBQZ-V) оптимально подходит, чтобы на высокой скорости обмениваться данными с компьютером. Модель легко подсоединяется к автомагнитоле и позволяет прослушивать любимые музыкальные композиции, смотреть видео в дороге. Объема накопителя достаточно, чтобы эффективно хранить большое количество файлов, в том числе несколько фильмов в формате HD. Конструкция отличается прочностью, износоустойчивостью и длительным сроком службы. Материал выдерживает многолетнюю эксплуатацию без потери первоначальных потребительских свойств. Колпачок герметично стыкуется с корпусом и защищает коннектор от проникновения влаги, пыли и других мелких частиц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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