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Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue

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Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 1
Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 2
Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 3
Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 4
Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 1
  • Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 2
  • Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 3
  • Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 4
  • Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229467
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue

Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
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Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 128Gb Marvel M01 SP128GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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