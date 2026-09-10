Top.Mail.Ru
Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото 1
Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото 2
Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
  • Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото 1
  • Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото 2
  • Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 421429
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита паролем
да
Цвет
серебро, черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х2
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный

Sandisk Cruzer Ultra Flair 512GB USB 3.0 является идеальным продуктом для достижения ваших Электроника и компьютеры целей. Заполните ваш заказ другими похожими продуктамиФлэш-память и наслаждайтесь жизнью, как никогда раньше.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита паролем
да
Цвет
серебро, черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Описание
Sandisk Cruzer Ultra Flair 512GB USB 3.0 является идеальным продуктом для достижения ваших Электроника и компьютеры целей. Заполните ваш заказ другими похожими продуктамиФлэш-память и наслаждайтесь жизнью, как никогда раньше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk 512Gb Cruzer Ultra Flair (SDCZ73-512G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...