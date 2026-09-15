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Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB

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Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 1
Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 2
Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 3
Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 4
Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 5
Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 1
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 2
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 3
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 4
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 5
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
640 руб.  690 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB
640 руб. -7%
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB

USB Flash Smartbuy Scout в голубом корпусе обладает размерами 53.3x20.3x8.6 мм и весит 7 г, что позволит поместить ее в карман сумки и всегда держать при себе. Накопитель данных обладает объемом 32 ГБ, которого хватит для хранения важных и нужных файлов различных форматов. Стандарт USB 2.0 обеспечивает обмен данными со скоростью записи до 12 Мбайт/сек и скоростью чтения до 15 Мбайт/сек. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в монолитный корпус с колпачком, который оберегает штекер от механических повреждений.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Scout в голубом корпусе обладает размерами 53.3x20.3x8.6 мм и весит 7 г, что позволит поместить ее в карман сумки и всегда держать при себе. Накопитель данных обладает объемом 32 ГБ, которого хватит для хранения важных и нужных файлов различных форматов. Стандарт USB 2.0 обеспечивает обмен данными со скоростью записи до 12 Мбайт/сек и скоростью чтения до 15 Мбайт/сек. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в монолитный корпус с колпачком, который оберегает штекер от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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