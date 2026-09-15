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Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB

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Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 1
Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 2
Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 3
Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 4
Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 1
  • Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 2
  • Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 3
  • Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 4
  • Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
640 руб.  780 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB
640 руб. -18%
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB

USB Flash Smartbuy Twist облачена в корпус с поворотной конструкцией, благодаря которой штекер защищен от механических повреждений при хранении флешки. Модель обладает объемом 32 ГБ и обменивается данными со скоростью 12 Мбайт/сек (запись) и 15 Мбайт/сек (чтение) за счет стандарта 2.0. Благодаря отверстию в корпусе память USB Flash Smartbuy Twist можно прикрепить к связке ключей в качестве брелока. Компактный накопитель данных обладает размерами 57x18x10 мм, что позволит всегда держать его под рукой.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Twist облачена в корпус с поворотной конструкцией, благодаря которой штекер защищен от механических повреждений при хранении флешки. Модель обладает объемом 32 ГБ и обменивается данными со скоростью 12 Мбайт/сек (запись) и 15 Мбайт/сек (чтение) за счет стандарта 2.0. Благодаря отверстию в корпусе память USB Flash Smartbuy Twist можно прикрепить к связке ключей в качестве брелока. Компактный накопитель данных обладает размерами 57x18x10 мм, что позволит всегда держать его под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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