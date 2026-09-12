Top.Mail.Ru
Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G - фото 1
Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
80
  • Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G - фото 1
  • Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654480
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
отверстие для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Curve 3.2. Благодаря емкости до 128 ГБ вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше - на важные дела. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш карте памяти SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Отверстие для крепления к брелоку, чтобы флешку можно было взять с собой куда угодно.

Отзывы о товаре Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
отверстие для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
80
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Curve 3.2. Благодаря емкости до 128 ГБ вы можете хранить больше важных файлов и любимых фотографий, видео и других материалов. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с, экономящей время, вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше - на важные дела. Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш карте памяти SanDisk Ultra Curve. Надежная защита конфиденциальных файлов. Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету. Отверстие для крепления к брелоку, чтобы флешку можно было взять с собой куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 128Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-128G-G46G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...