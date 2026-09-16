Флешка Netac U352 64GB USB3.2 (NT03U352N-064G-32PN)
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 723405
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830 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U352 64GB USB3.2 (NT03U352N-064G-32PN)
Флешка Netac на 64 Гб — это идеальное сочетание компактности и вместительности. Металлический корпус делает её прочной и надежной, а стильный внешний вид приятно выделяет среди обычных накопителей. Современный интерфейс USB Type A и стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивают высокую скорость передачи данных — можно быстро скопировать даже большие файлы. Легко взять с собой всё необходимое: документы, фотографии, фильмы и музыку.
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Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Флешка Netac на 64 Гб — это идеальное сочетание компактности и вместительности. Металлический корпус делает её прочной и надежной, а стильный внешний вид приятно выделяет среди обычных накопителей. Современный интерфейс USB Type A и стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивают высокую скорость передачи данных — можно быстро скопировать даже большие файлы. Легко взять с собой всё необходимое: документы, фотографии, фильмы и музыку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac U352 64GB USB3.2 (NT03U352N-064G-32PN) - по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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