Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 501719
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
30
Описание товара Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN
Netac U782C Dual имеет объем 32 Гб, что обеспечит возможность хранения большого количества данных. Корпус выполнен из цинкового сплава. Флешка имеет 2 разъема - USB-c и USB 1, что позволяет подключать ее к гаджетам с разъемами разного типа. USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость записи - 30 мб/с и скорость чтения до 110 мб/с. Наличие разъема USB-C позволяет использовать флешку как дополнительное хранилище для данных на вашем смартфоне.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб. 880 руб.193 руб. в СплитФлешка Netac Mobile U785C 32Gb (NT03U785C-032G-30PN) USB 3.0+Typ...
-
В наличииЦена 770 руб. 1 220 руб.193 руб. в СплитФлешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC,...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитФлешка Netac U336 16Gb (NT03U336S-016G-30BK) USB 3.0
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитФлешка Netac U785 16Gb (NT03U785C-016G-30PN) USB3.0+TypeC
-
В наличииЦена 830 руб. 920 руб.208 руб. в СплитФлешка Netac U116 64Gb (NT03U116N-064G-30WH) USB 3.0
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитФлешка Netac U182 64Gb USB 3.0 (NT03U182N-064G-30RE)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитФлешка Netac U352 64GB USB3.2 (NT03U352N-064G-32PN)
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитФлешка Netac U336 32Gb (NT03U336S-032G-30BK) USB 3.0
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитФлеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитФлешка Netac UM2 64Gb (NT03UM2N-064G-32RE), USB3.0
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 64GB USB3.2 (NT03U182N-064G-32BL)
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитФлешка Netac U185 64Gb <NT03U185N-064G-30WH>, USB3.0, с колпачко...
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Netac U782C Dual имеет объем 32 Гб, что обеспечит возможность хранения большого количества данных. Корпус выполнен из цинкового сплава. Флешка имеет 2 разъема - USB-c и USB 1, что позволяет подключать ее к гаджетам с разъемами разного типа. USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость записи - 30 мб/с и скорость чтения до 110 мб/с. Наличие разъема USB-C позволяет использовать флешку как дополнительное хранилище для данных на вашем смартфоне.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN