Top.Mail.Ru
Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 1
Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 1
  • Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
770 руб.  1 220 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый
770 руб. -37%
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый

Память OTG USB Flash 64 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-64G-RBK/GN] порадует тщательно продуманной конструкцией корпуса, предусматривающей отверстие для размещения на брелоке. Достигающая 100 Мбайт/сек скорость чтения позволяет аксессуару быстро обрабатывать данные. На хранение материалов отведено 64 ГБ. Процесс синхронизации памяти OTG USB Flash 64 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-64G-RBK/GN] сопровождается использованием интерфейса USB Type-C. С выдвижной конструкцией исключена вероятность поломки коннектора. Компактные размеры делают устройство бессменным спутником в любом месте.

Отзывы о товаре Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память OTG USB Flash 64 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-64G-RBK/GN] порадует тщательно продуманной конструкцией корпуса, предусматривающей отверстие для размещения на брелоке. Достигающая 100 Мбайт/сек скорость чтения позволяет аксессуару быстро обрабатывать данные. На хранение материалов отведено 64 ГБ. Процесс синхронизации памяти OTG USB Flash 64 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-64G-RBK/GN] сопровождается использованием интерфейса USB Type-C. С выдвижной конструкцией исключена вероятность поломки коннектора. Компактные размеры делают устройство бессменным спутником в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-DATA 64GB (ACHO-UC300-64G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...