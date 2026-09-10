Top.Mail.Ru
Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
820 руб.  850 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0
820 руб. -4%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0

Накопитель USB 3.0 64Гб Netac U278 (NT03U278N-064G-30PN), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U278 (NT03U278N-064G-30PN) обладает объемом в 64 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.

Отзывы о товаре Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Накопитель USB 3.0 64Гб Netac U278 (NT03U278N-064G-30PN), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U278 (NT03U278N-064G-30PN) обладает объемом в 64 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U278 64Gb (NT03U278N-064G-30PN) USB 3.0 - по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...