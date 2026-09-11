Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-30BK), USB3.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 571125
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
670 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
поворотный (флип) корпус
Цвет
черный, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-30BK), USB3.0
Память USB Flash 32 ГБ Netac U505 [NT03U505N-032G-30BK] демонстрирует объем 32 ГБ и является удобным решением для долговременного хранения большого количества мультимедийных данных, программ или документов. Кроме того, флеш-накопитель оптимально подходит для переноса информации между компьютерами. Благодаря использованию интерфейса подключения USB 3.0 флешка отличается высокими скоростями записи и считывания данных. Во флеш-накопителе Netac U505 [NT03U505N-032G-30BK] внешний разъем подключения USB Type-A защищен сдвижным металлическим колпачком, который предохраняет его как от механических повреждений, так и от загрязнения. Такая флеш-память станет практичным решением для повседневного использования дома, в офисе, в путешествиях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
поворотный (флип) корпус
Цвет
черный, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Память USB Flash 32 ГБ Netac U505 [NT03U505N-032G-30BK] демонстрирует объем 32 ГБ и является удобным решением для долговременного хранения большого количества мультимедийных данных, программ или документов. Кроме того, флеш-накопитель оптимально подходит для переноса информации между компьютерами. Благодаря использованию интерфейса подключения USB 3.0 флешка отличается высокими скоростями записи и считывания данных. Во флеш-накопителе Netac U505 [NT03U505N-032G-30BK] внешний разъем подключения USB Type-A защищен сдвижным металлическим колпачком, который предохраняет его как от механических повреждений, так и от загрязнения. Такая флеш-память станет практичным решением для повседневного использования дома, в офисе, в путешествиях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-30BK), USB3.0 - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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