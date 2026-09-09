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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red

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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red - фото 1
Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red - фото 1
  • Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
670 руб.  790 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red
670 руб. -15%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
17

Описание товара Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red

Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red

Отзывы о товаре Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RRD) USB3.1 Red - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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