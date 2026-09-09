Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black
Супер-мини флешка USB SILICON POWER Touch T01 8Гб имеет чёрный и серебристый цвет. От повреждений и отпечатков защищает металлическая поверхность корпуса. Размер накопителя стал меньше на 30% и составляет 24.7?13.8 ? 4.6 мм, Длина самого устройства — 10 мм. Благодаря отсутствию колпачка девайса удобен в эксплуатации. Флешка USB SILICON POWER Touch T01 8Гб относится к водо- и пыленепроницаемым. Отмечена стойкость к различным вибрациям. Подключается с помощью USB2.0. Допустимо хранение любых типов файлов объёмом до 8Гб. Во время работы драйвера не требуются. Используется тип разъёма USB A. Также не нуждается во внешних источниках питания. Накопитель оснащён отверстием для крепления и цепочкой, благодаря чему важная информация будет всегда при вас.
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