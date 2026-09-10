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Флешка A-DATA UV240 32GB Red (AUV240-32G-RRD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-DATA UV240 32GB Red (AUV240-32G-RRD)

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Флешка A-DATA UV240 32GB Red (AUV240-32G-RRD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
590 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328720
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка A-DATA UV240 32GB Red (AUV240-32G-RRD)

A-Data UV240 Red AUV240-32G-RRD– это и практичный флэш-диск для хранения и транспортировки данных, и яркий, стильный аксессуар, привлекающий внимание. При подключении к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, поддерживающим стандарт USB 2.0, пользователю обеспечена запись и чтение данных на высокой скорости. Обмен файлами не займёт много времени. Разработчики предусмотрели на корпусе накопителя ушко, в которое можно пропустить не только тонкий шнурок или цепочку, но и широкий ремешок. Благодаря этому флэш-диск будет проще сделать частью своего имиджа.

Отзывы о товаре Флешка A-DATA UV240 32GB Red (AUV240-32G-RRD)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
A-Data UV240 Red AUV240-32G-RRD– это и практичный флэш-диск для хранения и транспортировки данных, и яркий, стильный аксессуар, привлекающий внимание. При подключении к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, поддерживающим стандарт USB 2.0, пользователю обеспечена запись и чтение данных на высокой скорости. Обмен файлами не займёт много времени. Разработчики предусмотрели на корпусе накопителя ушко, в которое можно пропустить не только тонкий шнурок или цепочку, но и широкий ремешок. Благодаря этому флэш-диск будет проще сделать частью своего имиджа.
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Флешка A-DATA UV240 32GB Red (AUV240-32G-RRD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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