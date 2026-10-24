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Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)

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Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)
1 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)

64Gb - SmartBuy Crown Black - это универсальный флеш-накопитель. Флешка очень компактная и легкая. Содержит объем памяти 64Гб, что позволит Вам хранить на ней немало нужной информацию, например фотографии или документы. Представленная флешка обладает высокой пропускной способностью, с помощью нее Вы сможете записывать данные на накопитель не теряя много времени. Флешка очень проста в использовании. Благодаря своим размерам Вы всегда можете взять ее с собой, положить ее в кармашек в сумке, а так же в карман или даже в кошелек.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
64Gb - SmartBuy Crown Black - это универсальный флеш-накопитель. Флешка очень компактная и легкая. Содержит объем памяти 64Гб, что позволит Вам хранить на ней немало нужной информацию, например фотографии или документы. Представленная флешка обладает высокой пропускной способностью, с помощью нее Вы сможете записывать данные на накопитель не теряя много времени. Флешка очень проста в использовании. Благодаря своим размерам Вы всегда можете взять ее с собой, положить ее в кармашек в сумке, а так же в карман или даже в кошелек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W) - по цене 1050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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