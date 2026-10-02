Top.Mail.Ru
Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 1
Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 2
Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 3
Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
43
  • Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 1
  • Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 2
  • Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 3
  • Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
710 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
18

Описание товара Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH)

Память USB Flash A-Data UC310 обладает оригинальным дизайном: поворотный механизм позволяет легко выдвинуть USB-коннектор одним движением. Такая конструкция надежно защищает разъем от пыли и повреждений. Корпус накопителя изготовлен из прочного пластика белого цвета, устойчивого к царапинам и потертостям. На флешку можно переносить большие по объему файлы, ведь ее хранилище рассчитано на размещение 64 ГБ данных. Память USB Flash A-Data UC310 совместима с устройствами, которые поддерживают стандарт передачи данных USB 3.2 Gen 1. Это предусматривает запись и чтение данных на скорости до 5 Гбит/с. Подключение флешки происходит быстро и просто, без дополнительных действий. Для ее работы не потребуется устанавливать специальную программу. По завершении переноса данных накопитель просто вынимается из разъема ПК.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
43
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash A-Data UC310 обладает оригинальным дизайном: поворотный механизм позволяет легко выдвинуть USB-коннектор одним движением. Такая конструкция надежно защищает разъем от пыли и повреждений. Корпус накопителя изготовлен из прочного пластика белого цвета, устойчивого к царапинам и потертостям. На флешку можно переносить большие по объему файлы, ведь ее хранилище рассчитано на размещение 64 ГБ данных. Память USB Flash A-Data UC310 совместима с устройствами, которые поддерживают стандарт передачи данных USB 3.2 Gen 1. Это предусматривает запись и чтение данных на скорости до 5 Гбит/с. Подключение флешки происходит быстро и просто, без дополнительных действий. Для ее работы не потребуется устанавливать специальную программу. По завершении переноса данных накопитель просто вынимается из разъема ПК.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data USB3 64GB WHITE (UC310-64G-RWH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...