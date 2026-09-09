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SSD Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)

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Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
0.33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196130
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.215
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
0.33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)

512 Гб встроенной памяти в SSD-накопителе A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C позволяют использовать его как дополнительное хранилище, так и в качестве основного носителя информации. Улучшенный тип памяти 3D TLC и ресурс TBW в 320 ТБ обеспечивают качественную работу даже при частой перезаписи данных. А скорость записи около 2300 Мб/с позволяет легко переносить файлы даже больших размеров. SSD-накопитель A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C оснащен интерфейсом PCI-E x4 и поддержкой NVMe, благодаря которым работа устройства остается на высоте в течение всего срока службы. Производитель гарантирует 2000000 ч выработки на отказ. Для удобства пользователей накопитель выполнен в форм-фактор M.2 2280 и имеет толщину 3.5 мм. За счет чего легко встраивается в любую модель компьютеров и ноутбуков.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.215
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3500
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
2300
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
0.33
Страна производитель
Китай
Описание
512 Гб встроенной памяти в SSD-накопителе A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C позволяют использовать его как дополнительное хранилище, так и в качестве основного носителя информации. Улучшенный тип памяти 3D TLC и ресурс TBW в 320 ТБ обеспечивают качественную работу даже при частой перезаписи данных. А скорость записи около 2300 Мб/с позволяет легко переносить файлы даже больших размеров. SSD-накопитель A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C оснащен интерфейсом PCI-E x4 и поддержкой NVMe, благодаря которым работа устройства остается на высоте в течение всего срока службы. Производитель гарантирует 2000000 ч выработки на отказ. Для удобства пользователей накопитель выполнен в форм-фактор M.2 2280 и имеет толщину 3.5 мм. За счет чего легко встраивается в любую модель компьютеров и ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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