Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 512Gb (ASX8200PNP-512GT-C)
512 Гб встроенной памяти в SSD-накопителе A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C позволяют использовать его как дополнительное хранилище, так и в качестве основного носителя информации. Улучшенный тип памяти 3D TLC и ресурс TBW в 320 ТБ обеспечивают качественную работу даже при частой перезаписи данных. А скорость записи около 2300 Мб/с позволяет легко переносить файлы даже больших размеров. SSD-накопитель A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C оснащен интерфейсом PCI-E x4 и поддержкой NVMe, благодаря которым работа устройства остается на высоте в течение всего срока службы. Производитель гарантирует 2000000 ч выработки на отказ. Для удобства пользователей накопитель выполнен в форм-фактор M.2 2280 и имеет толщину 3.5 мм. За счет чего легко встраивается в любую модель компьютеров и ноутбуков.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор
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