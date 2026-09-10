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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4194
Максимальный ресурс записи (TBW)
14336
Энергопотребление
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
362 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462507
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Описание товара Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01
PCIe-накопитель Intel D7-P5510 на 7680 ГБ подходит для хранения видеоархива, тяжеловесных программ и игр. Устройство толщиной 1.5 см с форм-фактором 2.5” подходит для установки в ПК с разными размерами корпусов и поддержкой подключения к материнской плате через разъем U.2. Благодаря NVMe модель работает быстрее накопителей с протоколом SATA. Intel D7-P5510 считывает данные со скоростью 7000 Мбайт/сек, а записывает при 4194 Мбайт/сек. Аппаратное шифрование данных защищает информацию от посторонних с помощью пароля. Накопитель выдерживает ежедневную перезапись 76 ГБ при общем ресурсе за весь срок службы 14000 ТБ.
PCIe-накопитель Intel D7-P5510 на 7680 ГБ подходит для хранения видеоархива, тяжеловесных программ и игр. Устройство толщиной 1.5 см с форм-фактором 2.5” подходит для установки в ПК с разными размерами корпусов и поддержкой подключения к материнской плате через разъем U.2. Благодаря NVMe модель работает быстрее накопителей с протоколом SATA. Intel D7-P5510 считывает данные со скоростью 7000 Мбайт/сек, а записывает при 4194 Мбайт/сек. Аппаратное шифрование данных защищает информацию от посторонних с помощью пароля. Накопитель выдерживает ежедневную перезапись 76 ГБ при общем ресурсе за весь срок службы 14000 ТБ.
Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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