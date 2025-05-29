Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
надеюсь проработает так же долго как предыдущий, скорости естественно не заявленные, но близко к ним, думаю что это связано с ценой, за которую взял
Достоинства:
Комментарий:
запустился. быстрый. работает
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично,новый ssd m.2 с заявленными характеристиками.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Все соответствует. Качество/надежность. Брал за 7.5
Достоинства:
Комментарий:
неделю работает, посмотрим как и что будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD, трудится в качестве дополнительного накопителя. В планах купить ещё такой под ОС.
Достоинства:
Комментарий:
Жёсткий диск пришёл целый. Запустился, вроде все работает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный жёсткий диск, хорошая цена и качество работы
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Спасибо за качественный и быстрый накопитель!
Достоинства:
Комментарий:
Скорость чтения линейная в нашем ноутбуке до 4200mb/s. Греется...
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Игровому ноуту подарил вторую жизнь! Спасибо большое, хорошая цена и быстрая доставка делают свое дело!) Продавца рекомендую(брал еще и оперативу у него), все новое и с оригинальными пломбами.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь проработает так же долго как предыдущий, скорости естественно не заявленные, но близко к ним, думаю что это связано с ценой, за которую взял
Достоинства:
Комментарий:
запустился. быстрый. работает
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично,новый ssd m.2 с заявленными характеристиками.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Все соответствует. Качество/надежность. Брал за 7.5
Достоинства:
Комментарий:
неделю работает, посмотрим как и что будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD, трудится в качестве дополнительного накопителя. В планах купить ещё такой под ОС.
Достоинства:
Комментарий:
Жёсткий диск пришёл целый. Запустился, вроде все работает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный жёсткий диск, хорошая цена и качество работы
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Спасибо за качественный и быстрый накопитель!
Достоинства:
Комментарий:
Скорость чтения линейная в нашем ноутбуке до 4200mb/s. Греется...
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Игровому ноуту подарил вторую жизнь! Спасибо большое, хорошая цена и быстрая доставка делают свое дело!) Продавца рекомендую(брал еще и оперативу у него), все новое и с оригинальными пломбами.