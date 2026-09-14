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SSD Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5

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Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 1
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 2
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 3
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 4
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 5
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 6
Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
13600
Скорость записи, Мб/с
10200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
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  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732852
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
13600
Скорость записи, Мб/с
10200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5

**Твердотельный накопитель SSD Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5** Внутренний твердотельный накопитель Crucial T705 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносно быструю загрузку операционной системы и приложений. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Тип комплектации: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 13600 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 10200 МБ/с. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Наличие радиатора: да. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря поддержке интерфейса PCI-E Gen5 и технологии NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку данных и приложений. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Наличие радиатора:** радиатор помогает поддерживать оптимальную температуру накопителя, что способствует его долговечности и стабильности работы. Твердотельный накопитель Crucial T705 — это отличный выбор для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5




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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
13600
Скорость записи, Мб/с
10200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5** Внутренний твердотельный накопитель Crucial T705 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносно быструю загрузку операционной системы и приложений. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Тип комплектации: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 13600 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 10200 МБ/с. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Наличие радиатора: да. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря поддержке интерфейса PCI-E Gen5 и технологии NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку данных и приложений. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Наличие радиатора:** радиатор помогает поддерживать оптимальную температуру накопителя, что способствует его долговечности и стабильности работы. Твердотельный накопитель Crucial T705 — это отличный выбор для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Отзывы


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