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SSD Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T)

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Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 1
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 2
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 3
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 4
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 5
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 6
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 7
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 8
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 9
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 10
Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 5
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 6
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 7
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 8
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 9
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 10
  • Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715046
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T)

Производительный твердотельный накопитель Digma RUN S9 поддерживает интерфейс SATA III, который обеспечивает пропускную способность в 600 МБ/с в отличие от 300 МБ/с у SATA II. Имея обратную совместимость с SATA II, SATA III демонстрирует более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку системы. Это позволит ускорить загрузку операционной системы, запуск программ и игр и сократит время на скачивание файлов. Диск отличается исключительной производительностью: он может считывать данные с максимальной скоростью до 530 МБ/с, а записывать информацию – со скоростью до 510 МБ/с. SSD оснащен энергоэффективным тайваньским контроллером Silicon Motion SM2259XT с новейшей технологией многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. С ними Digma RUN S9 способен быстро обрабатывать большие массивы информации. У SSD впечатляюще большой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения большого количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma RUN S9 имеет высокие показатели ресурса TBW – 960 ТБ. Благодаря широко распространенному, компактному форм-фактору M.2 2280 и толщине всего 2,25 мм накопитель легко установить на ПК или тонкий ноутбук с поддержкой SSD SATA III. Твердотельный накопитель отличается выдающимися качеством и надежностью: срок локальной гарантии на модель составляет три года.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma SATA-III 2Tb Run S9 (DGSR1002TS93T)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Производительный твердотельный накопитель Digma RUN S9 поддерживает интерфейс SATA III, который обеспечивает пропускную способность в 600 МБ/с в отличие от 300 МБ/с у SATA II. Имея обратную совместимость с SATA II, SATA III демонстрирует более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку системы. Это позволит ускорить загрузку операционной системы, запуск программ и игр и сократит время на скачивание файлов. Диск отличается исключительной производительностью: он может считывать данные с максимальной скоростью до 530 МБ/с, а записывать информацию – со скоростью до 510 МБ/с. SSD оснащен энергоэффективным тайваньским контроллером Silicon Motion SM2259XT с новейшей технологией многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. С ними Digma RUN S9 способен быстро обрабатывать большие массивы информации. У SSD впечатляюще большой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения большого количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma RUN S9 имеет высокие показатели ресурса TBW – 960 ТБ. Благодаря широко распространенному, компактному форм-фактору M.2 2280 и толщине всего 2,25 мм накопитель легко установить на ПК или тонкий ноутбук с поддержкой SSD SATA III. Твердотельный накопитель отличается выдающимися качеством и надежностью: срок локальной гарантии на модель составляет три года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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