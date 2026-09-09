Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
310
Энергопотребление
3.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
310
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY)
Серверный SSD накопитель Micron 5300 PRO [MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY] увеличивает продуктивность вычислений и выдерживает интенсивные круглосуточные нагрузки в составе серверного оборудования. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Для подключения к материнской плате применяется интерфейс SATA. Благодаря скорости 540 Мбайт/сек диск SSD помогает ускорить запуск программ и обработку ресурсов. Накопитель Micron 5300 PRO предлагает 240 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Время наработки на отказ 3 млн часов гарантирует стабильную бесперебойную работу устройства.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
310
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Micron 5300 PRO [MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY] увеличивает продуктивность вычислений и выдерживает интенсивные круглосуточные нагрузки в составе серверного оборудования. Устройство соответствует форм-фактору 2.5 дюйма. Для подключения к материнской плате применяется интерфейс SATA. Благодаря скорости 540 Мбайт/сек диск SSD помогает ускорить запуск программ и обработку ресурсов. Накопитель Micron 5300 PRO предлагает 240 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Время наработки на отказ 3 млн часов гарантирует стабильную бесперебойную работу устройства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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