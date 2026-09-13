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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7250
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723414
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7250
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E)

SSD накопитель WD предлагает высокопроизводительное и надежное решение для современных пользователей, требующих максимальной скорости и емкости. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCIe 4.0 x4, который обеспечивает невероятно быструю скорость чтения до 7250 МБайт/с и скорость записи до 6900 МБайт/с. Это делает его идеальным выбором для геймеров, профессионалов, работающих с мультимедиа, и тех, кому важна максимальная производительность системы. Накопитель имеет объем 2048 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения крупных файлов, программ и игр. Тип флэш-памяти TLC обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет 1200 Тб, что гарантирует долгий срок службы устройства даже при интенсивном использовании. Форм-фактор M.2 2280 делает этот SSD компактным и удобным для установки в ультратонкие ноутбуки и настольные ПК, требующие высоких скоростей передачи данных. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует выдающуюся скорость и надежность, благодаря современным технологиям WD. Производится в Китае, бренд WD известен во всем мире своим качеством и инновациями в области хранения данных, и данный SSD накопитель не является исключением. Поднимите производительность своего компьютера на новый уровень с этим мощным и долговечным решением.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 2Tb (WDS200T4X0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7250
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель WD предлагает высокопроизводительное и надежное решение для современных пользователей, требующих максимальной скорости и емкости. Этот SSD оснащен интерфейсом подключения PCIe 4.0 x4, который обеспечивает невероятно быструю скорость чтения до 7250 МБайт/с и скорость записи до 6900 МБайт/с. Это делает его идеальным выбором для геймеров, профессионалов, работающих с мультимедиа, и тех, кому важна максимальная производительность системы. Накопитель имеет объем 2048 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения крупных файлов, программ и игр. Тип флэш-памяти TLC обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет 1200 Тб, что гарантирует долгий срок службы устройства даже при интенсивном использовании. Форм-фактор M.2 2280 делает этот SSD компактным и удобным для установки в ультратонкие ноутбуки и настольные ПК, требующие высоких скоростей передачи данных. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, накопитель демонстрирует выдающуюся скорость и надежность, благодаря современным технологиям WD. Производится в Китае, бренд WD известен во всем мире своим качеством и инновациями в области хранения данных, и данный SSD накопитель не является исключением. Поднимите производительность своего компьютера на новый уровень с этим мощным и долговечным решением.
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Отзывы


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