Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 220 руб.
В наличии
Код товара: 619416
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
520
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] вместительностью 2 ТБ оснащен интерфейсом PCI-E 3.x x4 для подключения к другим устройствам на платформах Intel и AMD, включая настольные ПК и ноутбуки. Скорость последовательного чтения составляет 2400 МБ/с, а записи – 1800 МБ/с. В комплектации ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] предусмотрен алюминиевый радиатор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 870 руб.6968 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 2Tb P210 (P210S2TB25)
-
В наличииЦена 28 320 руб.7080 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 28 370 руб.7093 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 28 550 руб.7138 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 28 590 руб.7148 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 29 490 руб.7373 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 2Tb (P300P2TBM28)
-
В наличииЦена 30 440 руб.7610 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 31 270 руб.7818 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 31 430 руб.7858 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 31 710 руб.7928 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 32 240 руб.8060 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
520
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] вместительностью 2 ТБ оснащен интерфейсом PCI-E 3.x x4 для подключения к другим устройствам на платформах Intel и AMD, включая настольные ПК и ноутбуки. Скорость последовательного чтения составляет 2400 МБ/с, а записи – 1800 МБ/с. В комплектации ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-2TCS] предусмотрен алюминиевый радиатор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280 - стоимость товара 29220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280