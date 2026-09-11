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SSD Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005)

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Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562668
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005)

Благодаря функции SLC-кэширования и DRAM-буферу скорость чтения/записи UD80 достигает 3400/3000 МБ/с. А поддержка интерфейса PCIe Gen3x4 поможет оставить далеко позади традиционные твердотельные накопители SATA III и даст хардкорным геймерам мощное преимущество в соревновательных играх.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Описание
Благодаря функции SLC-кэширования и DRAM-буферу скорость чтения/записи UD80 достигает 3400/3000 МБ/с. А поддержка интерфейса PCIe Gen3x4 поможет оставить далеко позади традиционные твердотельные накопители SATA III и даст хардкорным геймерам мощное преимущество в соревновательных играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power UD80 250Gb (SP250GBP34UD8005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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