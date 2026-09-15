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SSD Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX)

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Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX) - фото 1
Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX) - фото 1
  • Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX)
5 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2300
Скорость записи, Мб/с
1200
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX) - этот товар вы можете купить по цене 5070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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