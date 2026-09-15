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SSD Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22)

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Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
128
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22)
4 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
128
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22)

CBR SSD-256GB-M.2-LT22 Lite — внутренний SSD-накопитель серии Lite с объёмом 256 ГБ. Обеспечивает быструю и надёжную работу компьютера или ноутбука.

Отзывы о товаре Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1300
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
128
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
CBR SSD-256GB-M.2-LT22 Lite — внутренний SSD-накопитель серии Lite с объёмом 256 ГБ. Обеспечивает быструю и надёжную работу компьютера или ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD CBR 256GB M.2 2280 (SSD-256GB-M.2-LT22) - по цене 4810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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