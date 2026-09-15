Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD CBR 240GB M.2 2280 (SSD-240GB-M.2-LT22)
CBR SSD-240GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite, объемом 240 ГБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать накопитель в различных устройствах, включая ноутбуки и настольные компьютеры.Накопитель оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.3, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря использованию 3D TLC NAND и контроллера SM2263XT, накопитель обладает высокой производительностью и надежностью. Скорость чтения и записи может достигать 2000 и 1300 МБ/с соответственно.TBW (Total Bytes Written) составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы накопителя. Это означает, что устройство способно выдержать большое количество циклов записи без потери скорости или надежности.SSD-накопитель CBR SSD-240GB-M.2-LT22 станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ хранения данных. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных задач.
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