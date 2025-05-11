Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
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Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, прекрасно завёлся в старом ноутбуке. Скорость правда, меньше 300 мб/с, но это нормально, Sata2.
Достоинства:
Комментарий:
Накопитель хороший. В ноутбук Asus К56CB установил без проблем. Win11 установилась без проблем, скорость соответствует характеристикам. Я доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, дальше будет видно
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный накопитель. Не чемпион по скорости, но для старого ноута вполне себе отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все отлично, оживил планшет. Единственный минус ну прям долго ждал, было написано «после завтра», по итогу почти неделя
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Винда семерка грузится 8-10 секунд. Вдохнул новую жизнь в старенький ноут.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел MSATA на 256 Gb для увеличения памяти кассового аппарата. Перенес систему быстро и без проблем с помощью адаптера. Все работает отлично. Доставка быстрая, товар упакован хорошо, описанию соответствует. Продавца однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Выдача в день заказа, всё быстро и просто. Отличная цена, гарантия, всё супер!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Ноут полетел. Диск определился,рабочий. Соответствует заявленному объему памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в старый ноутбук Lenovo b590, все отлично, посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает,свои функции выполняет,дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
В целом нравится, старый ноутбук стал работать быстрее и теперь подойдет для офисных целей. Но если есть возможность, то лучше покупать современный ноутбук.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает:) прошлый отслужил 2 года может чуть больше
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, упакован отлично. Ноут теперь бегает. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD диск, очень доступный по цене! Оптимальное решение для второй жизни старенького ноутбука! Windows загружается за считанные секунды!)
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256)
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, прекрасно завёлся в старом ноутбуке. Скорость правда, меньше 300 мб/с, но это нормально, Sata2.
Достоинства:
Комментарий:
Накопитель хороший. В ноутбук Asus К56CB установил без проблем. Win11 установилась без проблем, скорость соответствует характеристикам. Я доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, дальше будет видно
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный накопитель. Не чемпион по скорости, но для старого ноута вполне себе отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все отлично, оживил планшет. Единственный минус ну прям долго ждал, было написано «после завтра», по итогу почти неделя
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Винда семерка грузится 8-10 секунд. Вдохнул новую жизнь в старенький ноут.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел MSATA на 256 Gb для увеличения памяти кассового аппарата. Перенес систему быстро и без проблем с помощью адаптера. Все работает отлично. Доставка быстрая, товар упакован хорошо, описанию соответствует. Продавца однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Выдача в день заказа, всё быстро и просто. Отличная цена, гарантия, всё супер!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Ноут полетел. Диск определился,рабочий. Соответствует заявленному объему памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в старый ноутбук Lenovo b590, все отлично, посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает,свои функции выполняет,дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
В целом нравится, старый ноутбук стал работать быстрее и теперь подойдет для офисных целей. Но если есть возможность, то лучше покупать современный ноутбук.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает:) прошлый отслужил 2 года может чуть больше
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, упакован отлично. Ноут теперь бегает. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD диск, очень доступный по цене! Оптимальное решение для второй жизни старенького ноутбука! Windows загружается за считанные секунды!)