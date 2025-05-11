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SSD Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256)

15 Отзывы
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Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 1
Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 2
Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 3
Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 4
Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 5
Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 3
  • Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 4
  • Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 5
  • Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586850
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256)

Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, прекрасно завёлся в старом ноутбуке. Скорость правда, меньше 300 мб/с, но это нормально, Sata2.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Накопитель хороший. В ноутбук Asus К56CB установил без проблем. Win11 установилась без проблем, скорость соответствует характеристикам. Я доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, дальше будет видно
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный накопитель. Не чемпион по скорости, но для старого ноута вполне себе отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Руслан В.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все отлично, оживил планшет. Единственный минус ну прям долго ждал, было написано «после завтра», по итогу почти неделя
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Вероника Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Винда семерка грузится 8-10 секунд. Вдохнул новую жизнь в старенький ноут.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел MSATA на 256 Gb для увеличения памяти кассового аппарата. Перенес систему быстро и без проблем с помощью адаптера. Все работает отлично. Доставка быстрая, товар упакован хорошо, описанию соответствует. Продавца однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выдача в день заказа, всё быстро и просто. Отличная цена, гарантия, всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Ноут полетел. Диск определился,рабочий. Соответствует заявленному объему памяти.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в старый ноутбук Lenovo b590, все отлично, посмотрим сколько проработает.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает,свои функции выполняет,дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом нравится, старый ноутбук стал работать быстрее и теперь подойдет для офисных целей. Но если есть возможность, то лучше покупать современный ноутбук.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает:) прошлый отслужил 2 года может чуть больше
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, упакован отлично. Ноут теперь бегает. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD диск, очень доступный по цене! Оптимальное решение для второй жизни старенького ноутбука! Windows загружается за считанные секунды!)



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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, прекрасно завёлся в старом ноутбуке. Скорость правда, меньше 300 мб/с, но это нормально, Sata2.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Накопитель хороший. В ноутбук Asus К56CB установил без проблем. Win11 установилась без проблем, скорость соответствует характеристикам. Я доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, дальше будет видно
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный накопитель. Не чемпион по скорости, но для старого ноута вполне себе отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Руслан В.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все отлично, оживил планшет. Единственный минус ну прям долго ждал, было написано «после завтра», по итогу почти неделя
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Вероника Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Винда семерка грузится 8-10 секунд. Вдохнул новую жизнь в старенький ноут.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел MSATA на 256 Gb для увеличения памяти кассового аппарата. Перенес систему быстро и без проблем с помощью адаптера. Все работает отлично. Доставка быстрая, товар упакован хорошо, описанию соответствует. Продавца однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выдача в день заказа, всё быстро и просто. Отличная цена, гарантия, всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Ноут полетел. Диск определился,рабочий. Соответствует заявленному объему памяти.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в старый ноутбук Lenovo b590, все отлично, посмотрим сколько проработает.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает,свои функции выполняет,дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом нравится, старый ноутбук стал работать быстрее и теперь подойдет для офисных целей. Но если есть возможность, то лучше покупать современный ноутбук.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает:) прошлый отслужил 2 года может чуть больше
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, упакован отлично. Ноут теперь бегает. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD диск, очень доступный по цене! Оптимальное решение для второй жизни старенького ноутбука! Windows загружается за считанные секунды!)


Накопитель SSD KingSpec 256Gb mSATA (MT-256) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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