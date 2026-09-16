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SSD Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)

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Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1000
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1000
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)

Накопитель SSD Patriot PCIe 3.0 x4 128GB P320P128GM28 P320 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1000
Скорость записи, Мб/с
1600
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Описание
Накопитель SSD Patriot PCIe 3.0 x4 128GB P320P128GM28 P320 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28) - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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