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SSD Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)

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Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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