Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
для о/с вполне подходит и по вменяемой цене. линукс стал, как родной;-) а для винды другой диск...
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ПК ssd определился без каких либо проблем. Перенёс систему со старого накопителя, все работает. Для установки системы данного накопителя вполне хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен, работает хорошо, маловато, нужно было брать хотябы 250
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)
Достоинства:
Комментарий:
для о/с вполне подходит и по вменяемой цене. линукс стал, как родной;-) а для винды другой диск...
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ПК ssd определился без каких либо проблем. Перенёс систему со старого накопителя, все работает. Для установки системы данного накопителя вполне хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен, работает хорошо, маловато, нужно было брать хотябы 250