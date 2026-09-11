Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 240Gb (EX280469RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
В наличии
Код товара: 577433
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 240Gb (EX280469RUS)
M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS240 обладает компактными размерами, а его установка помогает существенно повысить скорость выполнения различных вычислительных процессов. Данный накопитель подключается к разъему M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 550 Мбайт/сек в режиме считывания информации. Объем накопителя ExeGate Next A2000TS240 составляет 240 ГБ, что позволяет хранить весьма большое количество документов и файлов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate Next A2000TS240 обладает компактными размерами, а его установка помогает существенно повысить скорость выполнения различных вычислительных процессов. Данный накопитель подключается к разъему M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 550 Мбайт/сек в режиме считывания информации. Объем накопителя ExeGate Next A2000TS240 составляет 240 ГБ, что позволяет хранить весьма большое количество документов и файлов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate A2000MNext 240Gb (EX280469RUS) – стоимость товара 4060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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