Накопитель SSD Netac N5M Series 256Gb (NT01N5M-256G-M3X)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac N5M Series 256Gb (NT01N5M-256G-M3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSD...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate A2000MNext 240Gb (EX280469RUS)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 240Gb (SP240GBSS3S55S25)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 256Gb (EX280472RUS)
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 256Gb (AP256GAS350-1)
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 256Gb (AP256GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU650 256GB (ASU650SS-256GT-R)
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 256Gb (P210S256G25)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N5M Series 256Gb (NT01N5M-256G-M3X)