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SSD Накопитель SSD Colorful CN600 PRO 256GB (CN600 256GB PRO) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Colorful CN600 PRO 256GB (CN600 256GB PRO)

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Накопитель SSD Colorful CN600 PRO 256GB (CN600 256GB PRO)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634021
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, кг.
1.98

Описание товара Накопитель SSD Colorful CN600 PRO 256GB (CN600 256GB PRO)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Colorful CN600 PRO 256GB (CN600 256GB PRO)




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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Colorful CN600 PRO 256GB (CN600 256GB PRO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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