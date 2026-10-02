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SSD Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)

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Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 1
Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 2
Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 3
Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 4
Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
  • Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)
5 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)

240 ГБ SSD-накопитель A-Data SU630 [ASU630SS-240GQ-R] выполнен в прочном металлическом корпусе и соответствует форм-фактору 2.5” с шириной сторон 69.85 мм, длиной 100.45 мм, а также толщиной 7 мм. Благодаря этому данная модель может стать отличной основой для модернизации или создания с нуля производительной файловой системы в вашем ноутбуке, моноблоке или системном блоке. SSD-накопитель A-Data SU630 [ASU630SS-240GQ-R] использует в основе своей работы чипы памяти NAND с объемной 3D-структурой, что вместе с производительным контроллером Maxio MAS0902A-B2C обеспечивает высокое быстродействие при обработке данных. За счет этого максимальная скорость записи может достигать отметки в 450 МБ/с, а скорость чтения соответствует значению 520 МБ/с. Данный диск использует для подключения к материнской плате интерфейс SATA III. Также данный накопитель в силу своих компактных размеров может устанавливаться в специальный бокс (приобретается отдельно) и использоваться как внешнее устройство для записи и хранения файлов.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
240 ГБ SSD-накопитель A-Data SU630 [ASU630SS-240GQ-R] выполнен в прочном металлическом корпусе и соответствует форм-фактору 2.5” с шириной сторон 69.85 мм, длиной 100.45 мм, а также толщиной 7 мм. Благодаря этому данная модель может стать отличной основой для модернизации или создания с нуля производительной файловой системы в вашем ноутбуке, моноблоке или системном блоке. SSD-накопитель A-Data SU630 [ASU630SS-240GQ-R] использует в основе своей работы чипы памяти NAND с объемной 3D-структурой, что вместе с производительным контроллером Maxio MAS0902A-B2C обеспечивает высокое быстродействие при обработке данных. За счет этого максимальная скорость записи может достигать отметки в 450 МБ/с, а скорость чтения соответствует значению 520 МБ/с. Данный диск использует для подключения к материнской плате интерфейс SATA III. Также данный накопитель в силу своих компактных размеров может устанавливаться в специальный бокс (приобретается отдельно) и использоваться как внешнее устройство для записи и хранения файлов.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R) – стоимость товара 5420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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