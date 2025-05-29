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SSD Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)

2 Отзывы
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Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 1
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 2
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 3
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 4
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 5
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Энергопотребление
15
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 606021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)
8 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Dark

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. быстрая доставка. Полностью соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый диск за приемлемую цену



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", 2.5", TLC, SATA, 2.5", TLC, 120 ТБ, 500, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", 500, SATA, TLC, 2.5", SATA, 500, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Dark

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. быстрая доставка. Полностью соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый диск за приемлемую цену


Накопитель SSD Crucial 2.5" BX500 500Gb SATA III 3D NAND TLC (CT500BX500SSD1) - этот товар вы можете купить по цене 8730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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