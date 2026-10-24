Накопитель SSD M.2 2280 480GB Exegate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, 22x80mm, 3D TLC) (EX282319RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб.
В наличии
Код товара: 606004
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 250 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 480GB Exegate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, 22x80mm, 3D TLC) (EX282319RUS)
M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP480 в компактном форм-факторе отличается широкой совместимостью с настольными или портативными компьютерами, требующими быстрой обработки информации. Он предусматривает размещение в слот M.2 на материнской плате. Установка этого запоминающего устройства объемом 380 ГБ поможет значительно ускорить запуск программ, мультимедийного контента, игр. Благодаря применению интерфейса PCI-E 3.x x4 накопитель способен демонстрировать скорость в пределах 1600 Мбайт/сек. Протестированные компоненты и технологии оптимизации гарантируют исключительную надежность ExeGate NextPro KC2000TP480.
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M.2 накопитель ExeGate NextPro KC2000TP480 в компактном форм-факторе отличается широкой совместимостью с настольными или портативными компьютерами, требующими быстрой обработки информации. Он предусматривает размещение в слот M.2 на материнской плате. Установка этого запоминающего устройства объемом 380 ГБ поможет значительно ускорить запуск программ, мультимедийного контента, игр. Благодаря применению интерфейса PCI-E 3.x x4 накопитель способен демонстрировать скорость в пределах 1600 Мбайт/сек. Протестированные компоненты и технологии оптимизации гарантируют исключительную надежность ExeGate NextPro KC2000TP480.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Купить Накопитель SSD M.2 2280 480GB Exegate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, 22x80mm, 3D TLC) (EX282319RUS) - по цене 7250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 480GB Exegate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, 22x80mm, 3D TLC) (EX282319RUS)