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SSD Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 2
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 3
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 4
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 5
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 6
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 7
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
876
Энергопотребление
3.2
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 450 руб. 
Начислим 920 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
57 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
876
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
780

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)

Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L3480HCHQ-00A07] ориентирован на центры обработки данных и серверное оборудование. Твердотельный накопитель выдерживает нагрузки в круглосуточном режиме и обеспечивает сохранность файлов. Благодаря объему 480 ГБ он позволяет разместить большое количество документов, программ, видео. SSD накопитель Samsung PM893 подходит для установки в настольные ПК, ноутбуки и другие вычислительные устройства с интерфейсом подключения SATA III. Функции TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T обеспечивают стабильность работы запоминающего устройства и низкую вероятность сбоев.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
876
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L3480HCHQ-00A07] ориентирован на центры обработки данных и серверное оборудование. Твердотельный накопитель выдерживает нагрузки в круглосуточном режиме и обеспечивает сохранность файлов. Благодаря объему 480 ГБ он позволяет разместить большое количество документов, программ, видео. SSD накопитель Samsung PM893 подходит для установки в настольные ПК, ноутбуки и другие вычислительные устройства с интерфейсом подключения SATA III. Функции TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T обеспечивают стабильность работы запоминающего устройства и низкую вероятность сбоев.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 57450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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