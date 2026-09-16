Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
Synology представляет SSD в компактном форм-факторе M.2 2280 — идеально впишется даже в самые тонкие устройства. Объём 400 Гб подойдёт для рабочих файлов, быстрого старта системы или хранения важных данных. Высокая скорость чтения до 3000 МБайт/с обеспечивает мгновенный доступ к информации, а скорость записи 650 МБайт/с позволяет комфортно работать с большими файлами. Интерфейс PCIe 3.0 x4 дает быстродействие без задержек. Использование 3D NAND гарантирует надёжность и долговечность: ресурс записи до 700 Тб и огромный срок наработки на отказ — 3 000 000 часов. При этом накопитель остаётся энергоэффективным — всего 5 Вт энергопотребления. Идеальное решение для тех, кто ценит стабильность и производительность.
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