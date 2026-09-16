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SSD Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY

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Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY - фото 1
Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
400
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
650
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Энергопотребление, Вт
5
  • Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY - фото 1
  • Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739109
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Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
400
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
650
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY

Synology представляет SSD в компактном форм-факторе M.2 2280 — идеально впишется даже в самые тонкие устройства. Объём 400 Гб подойдёт для рабочих файлов, быстрого старта системы или хранения важных данных. Высокая скорость чтения до 3000 МБайт/с обеспечивает мгновенный доступ к информации, а скорость записи 650 МБайт/с позволяет комфортно работать с большими файлами. Интерфейс PCIe 3.0 x4 дает быстродействие без задержек. Использование 3D NAND гарантирует надёжность и долговечность: ресурс записи до 700 Тб и огромный срок наработки на отказ — 3 000 000 часов. При этом накопитель остаётся энергоэффективным — всего 5 Вт энергопотребления. Идеальное решение для тех, кто ценит стабильность и производительность.

Отзывы о товаре Накопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY




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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
400
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
650
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Описание
Synology представляет SSD в компактном форм-факторе M.2 2280 — идеально впишется даже в самые тонкие устройства. Объём 400 Гб подойдёт для рабочих файлов, быстрого старта системы или хранения важных данных. Высокая скорость чтения до 3000 МБайт/с обеспечивает мгновенный доступ к информации, а скорость записи 650 МБайт/с позволяет комфортно работать с большими файлами. Интерфейс PCIe 3.0 x4 дает быстродействие без задержек. Использование 3D NAND гарантирует надёжность и долговечность: ресурс записи до 700 Тб и огромный срок наработки на отказ — 3 000 000 часов. При этом накопитель остаётся энергоэффективным — всего 5 Вт энергопотребления. Идеальное решение для тех, кто ценит стабильность и производительность.
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