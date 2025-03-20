Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH960HAJR-00005] со стандартной структурой ячеек памяти 2D NAND обладает объемом 960 ГБ. Форм-фактор 2.5” и подключение через SATA III гарантируют совместимость устройства с любыми серверными и пользовательскими ПК. Ресурс перезаписи 1366 ТБ допускает обновление потоковой информации до 1.95% от емкости ежедневно. Samsung PM883 со скоростью чтения 550 Мбайт/сек не зависает при запуске мощных программ и одновременной работе нескольких пользователей. Надежная конструкция сохраняет стабильность записи 520 Мбайт/сек при любом объеме свободной памяти. SSD-накопитель выдерживает работу в режиме 24/7 благодаря высокой прочности, низкому потреблению энергии.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
пришел в хорошем состоянии, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный серверный накопитель. Единственно, что версия OEM, т.е. без коробки.
Достоинства:
Комментарий:
Фоток не делал, диск уже 3-й день стоит в ПК. Нормальный рабочий SSD-диск. Немного был ошарашен, что выдавали в ПВЗ Ситилинка в упаковке-пупырке, но продавец объяснил, что это диск O.E.M. для сборщиков ПК, они продаются и самим Самсунгом коробками по много штук, в розницу отдаются поштучно без упаковок-коробок. Подключал сам, хоть опыт у меня на уровне рядового пользователя, но инет в помощь. Пришлось потанцевать с бубнами и ликбезом с Ютуба и Дзена, но опознать диск и БИОСом и Виндовс все же удалось. Теперь мучаюсь заставить грузится Винде с этого SSD (второй диск в системном блоке) для ускорения работы ПК. БИОС в глубоком затупе, но надежды не теряю. В этом деле с подобными SSD-дисками важно, чтобы они были такими же работоспособными, как обещает производитель - работа в режиме серверного оборудования немерено по времени и не отказу. Дополню отзыв. Ну, БИОС я победил, сделав его обновление, и этот SSD-диск с системой сделал загрузочным. Компьютер по скорости работы приложений просто не узнать против работы с винчестера. Имеется одна особенность этой серии РМ833 дисков - Самсунг Могикан его не видит. Может и мелочь, но эта софтина была бы весьма полезна для контроля работы диска.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
Достоинства:
Комментарий:
пришел в хорошем состоянии, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный серверный накопитель. Единственно, что версия OEM, т.е. без коробки.
Достоинства:
Комментарий:
Фоток не делал, диск уже 3-й день стоит в ПК. Нормальный рабочий SSD-диск. Немного был ошарашен, что выдавали в ПВЗ Ситилинка в упаковке-пупырке, но продавец объяснил, что это диск O.E.M. для сборщиков ПК, они продаются и самим Самсунгом коробками по много штук, в розницу отдаются поштучно без упаковок-коробок. Подключал сам, хоть опыт у меня на уровне рядового пользователя, но инет в помощь. Пришлось потанцевать с бубнами и ликбезом с Ютуба и Дзена, но опознать диск и БИОСом и Виндовс все же удалось. Теперь мучаюсь заставить грузится Винде с этого SSD (второй диск в системном блоке) для ускорения работы ПК. БИОС в глубоком затупе, но надежды не теряю. В этом деле с подобными SSD-дисками важно, чтобы они были такими же работоспособными, как обещает производитель - работа в режиме серверного оборудования немерено по времени и не отказу. Дополню отзыв. Ну, БИОС я победил, сделав его обновление, и этот SSD-диск с системой сделал загрузочным. Компьютер по скорости работы приложений просто не узнать против работы с винчестера. Имеется одна особенность этой серии РМ833 дисков - Самсунг Могикан его не видит. Может и мелочь, но эта софтина была бы весьма полезна для контроля работы диска.