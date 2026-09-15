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SSD Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление
3.2
  • Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 610 руб. 
Начислим 2362 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
147 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)

Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L31T9HBLT-00A07] с объемом памяти 1920 ГБ подходит для хранения небольших баз данных. Скорость чтения и записи 520-550 Мбайт/сек ускоряет запуск мощных приложений и обработку информации. Внушительный ресурс перезаписи 3504 ТБ продлевает срок службы жесткого диска даже при активной ежедневной работе. Samsung PM893 – скоростной SSD-накопитель с низким тепловыделением. Многослойная структура памяти 3D NAND с высокой плотностью ячеек обеспечивает компактность и надежность устройства. Модель с форм-фактором 2.5” и привычным подключением через SATA III подходит для любых серверных систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L31T9HBLT-00A07] с объемом памяти 1920 ГБ подходит для хранения небольших баз данных. Скорость чтения и записи 520-550 Мбайт/сек ускоряет запуск мощных приложений и обработку информации. Внушительный ресурс перезаписи 3504 ТБ продлевает срок службы жесткого диска даже при активной ежедневной работе. Samsung PM893 – скоростной SSD-накопитель с низким тепловыделением. Многослойная структура памяти 3D NAND с высокой плотностью ячеек обеспечивает компактность и надежность устройства. Модель с форм-фактором 2.5” и привычным подключением через SATA III подходит для любых серверных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 147610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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