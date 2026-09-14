Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1370
Энергопотребление, Вт
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
193 950 руб.
В наличии
Код товара: 491346
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
193 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1370
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM
Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу при ресурсе до 1370 ТБ. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1370
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
7.5
Страна производитель
Китай
Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу при ресурсе до 1370 ТБ. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A07) OEM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 193950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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