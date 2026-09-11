Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3500
Энергопотребление
8.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3500
Энергопотребление
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM
Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 1920 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
3500
Энергопотребление
8.2
Страна производитель
Китай
Серверный SSD M.2 накопитель Samsung PM9A3 на 1920 ГБ впечатляет скоростью чтения и записи данных. Устройство форм-фактора 22110 также не боится перезаписи, гарантируя безотказную работу. С помощью SSD-диска вы ускорите работу своей рабочей станции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 1920GB (MZ1L21T9HCLS-00A07) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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