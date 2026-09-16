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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1600
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2900
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
193 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739108
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Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
SSD-накопитель Synology в компактном форм-факторе M.2 2280 легко поместится даже в самых миниатюрных системах, не занимая лишнего места. Ёмкость 1600 Гб — настоящий простор для хранения рабочих документов, игр или больших мультимедийных архивов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает скоростной потенциал устройства: скорость чтения достигает 3000 МБайт/с, что позволит моментально открывать файлы и запускать приложения. Запись данных — тоже без промедлений, до 1000 МБайт/с. Надёжность подкреплена внушительным ресурсом — 2900 Тб TBW. Энергопотребление всего 5 Вт делает этот SSD энергоэффективным решением для требовательных пользователей. Флэш-память типа TLC отлично сбалансирована по скорости и долговечности.
SSD-накопитель Synology в компактном форм-факторе M.2 2280 легко поместится даже в самых миниатюрных системах, не занимая лишнего места. Ёмкость 1600 Гб — настоящий простор для хранения рабочих документов, игр или больших мультимедийных архивов. Интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает скоростной потенциал устройства: скорость чтения достигает 3000 МБайт/с, что позволит моментально открывать файлы и запускать приложения. Запись данных — тоже без промедлений, до 1000 МБайт/с. Надёжность подкреплена внушительным ресурсом — 2900 Тб TBW. Энергопотребление всего 5 Вт делает этот SSD энергоэффективным решением для требовательных пользователей. Флэш-память типа TLC отлично сбалансирована по скорости и долговечности.
Накопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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