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SSD Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)

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Накопитель SSD Synology SATA 2.5&quot; 7TB (SAT5210-7000G) - фото 1
Накопитель SSD Synology SATA 2.5&quot; 7TB (SAT5210-7000G) - фото 2
Накопитель SSD Synology SATA 2.5&quot; 7TB (SAT5210-7000G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7168
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
11460
Энергопотребление, Вт
5.1
  • Накопитель SSD Synology SATA 2.5&quot; 7TB (SAT5210-7000G) - фото 1
  • Накопитель SSD Synology SATA 2.5&quot; 7TB (SAT5210-7000G) - фото 2
  • Накопитель SSD Synology SATA 2.5&quot; 7TB (SAT5210-7000G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
649 590 руб. 
Начислим 10394 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)
649 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7168
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
11460
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)

SSD накопитель Synology – это надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных. С впечатляющим объемом в 7168 ГБ, этот накопитель позволит вам хранить огромные объемы информации без компромиссов по скорости доступа. Форм-фактор 2,5 дюйма обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, а интерфейс подключения SATA гарантирует легкость интеграции. Скорость чтения достигает 530 МБ/с, а запись – 500 МБ/с, что делает этот SSD идеальным выбором для задач, требующих быстрого доступа к данным и их обработки. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 11460 Тб, что говорит о выдающейся долговечности накопителя. Это устройство разработано для длительной и надежной работы с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов, что снижает риск сбоев и обеспечивает стабильную работу в течение долгого времени. Этот SSD идеально подходит как для профессиональных нужд, так и для личного использования, предоставляя пользователям удобство, скорость и надежность, которые так необходимы в современном мире цифровых технологий.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7168
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
11460
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Synology – это надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных. С впечатляющим объемом в 7168 ГБ, этот накопитель позволит вам хранить огромные объемы информации без компромиссов по скорости доступа. Форм-фактор 2,5 дюйма обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, а интерфейс подключения SATA гарантирует легкость интеграции. Скорость чтения достигает 530 МБ/с, а запись – 500 МБ/с, что делает этот SSD идеальным выбором для задач, требующих быстрого доступа к данным и их обработки. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 11460 Тб, что говорит о выдающейся долговечности накопителя. Это устройство разработано для длительной и надежной работы с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов, что снижает риск сбоев и обеспечивает стабильную работу в течение долгого времени. Этот SSD идеально подходит как для профессиональных нужд, так и для личного использования, предоставляя пользователям удобство, скорость и надежность, которые так необходимы в современном мире цифровых технологий.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 500, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", 500, SATA, TLC, 2.5", SATA, 500, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G) – стоимость товара 649590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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